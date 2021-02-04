انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك اعتبارا من السبت الموافق 6/2/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأكد محافظ المنوفية علي أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.