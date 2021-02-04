اليوم السابع
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الهيئات الروسية تتخذ الإجراءات الضرورية لتصحيح قضايا تسجيل المحتجزين

الخميس، 04 فبراير 2021 07:31 م
الهيئات الروسية تتخذ الإجراءات الضرورية لتصحيح قضايا تسجيل المحتجزين بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهيئات الروسية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتصحيح القضايا المتعلقة بتسجيل ونشر المحتجزين أثناء التظاهرات غير الشرعية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه تم اعتقال أكبر عدد من الناس مما يمكن أن تسوعبه مرافق الاحتجاز الموجودة، وأكثر مما يمكن تسجيله بسرعة. لذلك تظهر للأسف مثل هذه التداعيات. لا شك في أن الهيئات الروسية تعمل ما بوسعها لتصحيح الوضع".

 

واستطرد المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا يجب الحديث عن التداعيات هنا. بل يجب الحديث بالدرجة الأولى عن الناس المشاركين في التظاهرات غير الشرعية".

 

 


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