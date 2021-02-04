السبت .. انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أعلن الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية عن إكتمال إستعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2021 والتى ستبدأ السبت القادم 6 فبراير 2021 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و 34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و 143 لجنة من الوحدات البيطرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إكتمال استعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من الكوادر والأدوات والآلات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيراً على المواطنين والمربين أكد مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات "من بيت لبيت".

و تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.