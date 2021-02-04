الدفع بسيارات كسح لرفع مياه المطار من شوارع الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حالة الطوارئ بكافة مناطق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي أمر بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح.

بالإضافة إلى المراجعة المستمرة، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيء التي تضرب المحافظة، كما شدد على الإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينها لإدارة الخط الساخن، وأمر بكسح مياه الأمطار أول بأول من شوارع المحافظة، بواسطة أفراد ومعدات الشركة.

وكان أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه طوال فصل الشتاء يستمر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث تتم المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تم إقرارها مسبقا، وذلك فى ضوء ما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس العام وسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة، وفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض وأثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب الفورى مع أى بلاغات.