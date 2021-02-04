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اعتقال شخصين ببريطانيا بسبب منشور يقارن بين حملة التطعيم ضد كورونا والمحرقة

الخميس، 04 فبراير 2021 07:49 م
اعتقال شخصين ببريطانيا بسبب منشور يقارن بين حملة التطعيم ضد كورونا والمحرقة الشرطة البريطانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال شخصين بينهما بيرس كوربين، شقيق زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لنشرهما منشورات تقارن بين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد مع المحرقة.

وفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجلين يتهمان بنشر منشورات تشكك في حملة التلقيح في جنوب لندن أوائل يناير 2021، مضيفة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة حتى مارس المقبل، وأن التحقيق مستمر.

وأكد بيرس كوربين، أنه وصل إلى مركز شرطة في لندن أمس الأربعاء طوعا، حيث تم اعتقاله بتهمة خرق النظام العام.

 


بريطانيا

كورونا

الشرطة البريطانية

فيروس كورونا

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