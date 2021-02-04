استمرار فتح ميناء بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار فتح البوغاز، على الرغم من هطول أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على أنحاء المحافظة.
وكما وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.
رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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