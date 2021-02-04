استمرار فتح ميناء بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار فتح البوغاز، على الرغم من هطول أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على أنحاء المحافظة.

وكما وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.