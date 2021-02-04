استقرار الأحوال الجوية بطور سيناء رفع حالة الطوارئ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ استمرار رفع ودرجة حالة الاستعدادات بجميع المدن، وأن حالة الجو مستقرة يجميع مدن المحافظة بكافة مدن جنوب سيناء بخلاف ظهور السحب الخفيفة والمتوسطة مما حجب ضوء الشمس.

وشهدت مدينة طور سيناء، استقرارا فى الأحوال الجوية وسطوع الشمس وحالة الطرق تعمل بصورة طبيعية، وما زالت كل الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء مفتوحة أمام المارين بسياراتهم كما يعمل مينائى شرم الشيخ ونويبع البحريين أمام حركة الملاحة البحرية.

من جانبه، قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بكل المدن بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقع تعرض المحافظة لسيول وحالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو خلال الأيام القادمة.

وطالب المحافظ بالدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها للسيول الكبرى لإعادة فتح الطرق ومنع إعاقة سير المركبات بطول طرق المحافظة البالغة 600 كيلو متر طولى و200 كيلو متر طرق عرضية.



إستقرار حالة الجو فى طور سيناء ومدن المحافظة



استقرار حالة الجو فى طور سيناء



استقرار حالة الطقس فى طور سيناء



الطقس طور سيناء