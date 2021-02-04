اليوم السابع
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أهالى منشأة الكرام بشبين القناطر يطالبون بإنشاء مجمع مدارس.. والمحافظة ترد

الخميس، 04 فبراير 2021 12:17 ص
أهالى منشأة الكرام بشبين القناطر يطالبون بإنشاء مجمع مدارس.. والمحافظة ترد المنطقة غير المستغلة بقرية منشأة الكرام بشبين القناطر
القليوبية إبراهيم سالم

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قال محمد نجيب نصر أحد أهالى منطقة منشأة الكرام التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إن قريته تم إدراجها ضمن القرى التى سيتم تطويرها بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن القرية يوجد بها مبنى متهالك تم بناءه منذ ما يزيد عن 30 عام، وأن هذا المبنى وما يحاط به من أرض حوالى فدان ونصف.

وأوضح "نجيب"، أن القرية فى أمس الحاجة إلى مجمع مدارس، خاصة وأن أبناء القرية بالصف الأول الاعدادي يقطعون مسافة كبيرة إلى المدينة فى مواصلات غير أدميه حوالى من 10 لـ 15 كيلو متر، "بينما يعرض أولادنا وبناتنا للمخاطر خاصة وأن تعداد القرية 40,000 نسمة، ولا يوجد بها مجمع مدارس، علما بأن قريتنا قرية أم، ويوجد بها وحدة محلية يتبعها عدة قرى وبكل أسف كل القرى بها مدارس لجميع المراحل إلا قريه منشأة الكرام".

وأشار، إلى أن القرية بها بعض المبانى القديمة تابعه للشؤون الاجتماعية والجمعيات الاستهلاكية عفا عليها الزمن ومغلقة منذ ما يزيد عن 30 عام لا تستخدم، "ونرجو الموافقه والنظر بعين الإنسانية إلى قريتنا وضم هذه الأرض وإنشاء مجمع مدارس حكومي لجميع المراحل حتى تكتمل المنة والنعمة انطلاقا مما أشار إليه الرئيس، فقد عزمت الدولة أن تحقق لنا الكثير من الأماني"

وناشد، النظر بعين الاعتبار إلى هذه المباني البائدة التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع وضمها للهيئات التعليمية في مبادرة "حياة كريمة"، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير حياة أهل الريف.

ومن ناحيتها أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم عرض الشكوى على لجان حصر المشروعات بالقرى التى تم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتوجيه بسرعة فحصها، وفحص المناطق المذكورة وسرعة الرد بإمكانية استغلالها لإنشاء مجمع مدارس عليها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، حيث أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجا والأكثر أعدادا بالسكان.

المبانى المتهالكة والغير مستغلة بالقرية

المبانى المتهالكة والغير مستغلة بالقرية

 

المنطقة المقترحة لإنشاء مجمع مدرس عليها
المنطقة المقترحة لإنشاء مجمع مدرس عليها

 

مساحات غير مستغلة بالقرية
مساحات غير مستغلة بالقرية

 

مساحة فدان ونصف غير مستغلة
مساحة فدان ونصف غير مستغلة

 


اخبار القليوبية

مبادرة حياة كريمة

شبين القناطر

قرى شبين القناطر

محافظة القليوبية

حياة كريمة

قرية منشأة الكرام

مجمع مدارس

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