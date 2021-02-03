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10 إصابات جديدة بكورونا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:48 ص
10 إصابات جديدة بكورونا فى كفر الشيخ صورة أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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سجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 3 مستشفيات بالمحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن الحالات ال 10 موزعة على 3 مستشفيات، مستشفى مطوبس المركزي سجل 3 حالات إصابة بكورونا، وسجل مستشفى كفر الشيخ العام 4 حالات إصابة، وسجل مستشفى الحامول المركزي 3 حالات إصابة بكورونا، وتم أخذ المسحات لهم ضمن حالات الإشتباه من خلال تحاليل pcr جديدة.

وأضاف المصدر، تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل "pcr" لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو نقلها لمستشفيات عزل طبي.


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