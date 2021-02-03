وفاة مدير متحف النوبة بأسوان بعد إصابته بنزيف فى المخ

أسوان – عبد الله صلاح

لفظ الدكتور حسنى عبد الرحيم، مدير عام متحف النوبة بمحافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بنزيف داخلى فى المخ واحتجازه داخل المستشفى منذ شهر تقريباً، وسيتم مواراة الجثمان بمسقط رأسه بمحافظة قنا.

وكان الدكتور حسنى عبد الرحيم، أصيب بنزيف داخلى فى المخ قبل شهر تقريباً، تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، وبعد تأخر حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وعُين الدكتور حسنى عبد الرحيم مديراً لمتحف النوبة، خلال عام 2016 ، خلفاً للدكتور راجح محمد، وشغل العديد من المناصب بمنطقة آثار أسوان والنوبة، وكان أخرها مدير عام متحف النوبة التابع لصندوق إنقاذ آثار النوبة.

يذكر أن متحف النوبة في أسوان في مصر هو متحف انشأته منظمة اليونسكو في مصر بمحافظة أسوان، لعرض الأثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، مع استعراض لأهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة، وتم افتتاح المتحف في عام 1997، بعد أن شيدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إثر حملة قامت بها بين عامي 1960 و1980 لإنقاذ الاثار المصرية، تمهيدا لبناء السد العالي بأسوان.