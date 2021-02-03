وزير الخارجية الإيرانى: رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية انتصار آخر لنا

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ،إن رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية انتصار قانوني آخر لطهران، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع الاعتراضات الأمريكية بعدم اختصاصها للنظر في الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقالت محكمة العدل الدولية: العقوبات الأمريكية على إيران تخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955.

وفى وقت سابق قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.

واستقر رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع.