وحدة حماية الطفل بقنا تحبط عملية ختان جماعى لفتيات بإحدى قرى فرشوط

تمكنت وحدة حماية الطفل بفرشوط شمالي محافظة قنا، من إحباط حالات ختان جماعى لمجموعة من الفتيات بإحدى قرى مركز فرشوط على يد طبيب جراحة على المعاش.
وأوضحت وحدة الحماية، أنه عقب ورود بلاغ لها من خط نجدة الطفل يفيد ختان جماعى لفتيات من إحدى قرى مركز فرشوط تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 14 عاما، تحركت لإحباط محاولة الختان.
وتبين من الفحص، أن أحد العاملين بالوحدة الصحية للقرية اتفق مع طبيب جراحة عامة على المعاش لإجراء عملية ختان جماعى للفتيات وفور وصول البلاغ تم استدعاء الطبيب وأخذ التعهدات والإقرارات القانونية لعدم القيام بعمليات الختان نهائيا.
وحدة حماية الطفل بقنا تحبط عملية ختان جماعى لفتيات بإحدى قرى فرشوطالأربعاء، 03 فبراير 2021 09:08 م
صورة تعبيرة اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
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تمكنت وحدة حماية الطفل بفرشوط شمالي محافظة قنا، من إحباط حالات ختان جماعى لمجموعة من الفتيات بإحدى قرى مركز فرشوط على يد طبيب جراحة على المعاش.
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