ولفتت إلى أن المعطيات الأولية تدل على أن الثلاثة قتلوا بعد انهيار السقف عليهم، وجاري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحريق.

وكان مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية قد أعلن، في وقت سابق، فقدان 3 من عناصر الإطفاء أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع بمستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.