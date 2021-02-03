اليوم السابع
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مستقبل وطن يوزع 2000 لحاف على الأسر الأكثر احتياجا بالسويس

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:24 م
مستقبل وطن يوزع 2000 لحاف على الأسر الأكثر احتياجا بالسويس توزيع بطاطين
السويس- سيد نون

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نفذ حزب مستقبل وطن بالسويس، مبادرة توزيع 2000 لحاف فيبر على الأسر الأكثر احتياجا بمناطق السويس فى ظل الأجواء البرد القارس.

وقال المحاسب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، إنه فى إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بالسويس بتفعيل دور المشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة أهالي السويس وخاصة الأسر الأكثر احتياجا تزامناً مع الرؤية العامة للقيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستمرارا لهذا النهج أطلق الحزب مبادرة لتوزيع عدد 2000 لحاف فيبر لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمناطق السويس في ظل الأجواء البرد القارس.

وأكد أحمد خشانة، أنه تم عمل بحث للحالات المستحقة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع أمناء الأقسام بالحزب من خلال بحوث اجتماعية وتم عمل الكشوف.

وأضاف أنه تم التأكيد على عدم نشر اى صور لمواطنين أثناء الاستلام بالمناطق ومراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

2000 لحاف
2000 لحاف

 

توزيع للاسر
توزيع لحافات للأسر الأكثر احتياجا

 


السويس

مستقبل وطن

محافظة السويس

اخبار السويس

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