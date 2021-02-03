اليوم السابع
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مدير أمن القلوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء وضباط المباحث

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:17 م
مدير أمن القلوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء وضباط المباحث مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات لعدد من ضباط ورؤساء مباحث المديرية، ومأمورى أقسام ومراكز الشرطة.

شملت الحركة نقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، رئيسًا لمباحث  لقسم أول بنها، ونقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم قها، رئيسًا لمباحث مركز شبين القناطر.

كما شملت حركة التنقلات، نقل المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، لرئيس مباحث المرور بالمديرية، فيما تولى المقدم وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها، ونقل الرائد أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية، كما تم نقل المقدم أحمد شعراوى مأمور قسم شرطة الخانكة، إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتضمنت الحركة نقل النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب، لمركز شرطة بنها، ونقل النقيب محمد خالد معاون مركز قليوب لقسم شرطة الخانكة، ونقل النقيب حسين السكران معاون مركز كفر شكر لقسم شرطة قها.

كما أبقت الحركة على المقدم أحمد سامي رئيسا لمباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد حمدي رئيس قسم ثان بنها، والرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور.

 


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