محافظ الشرقية وبرلمان الشباب يتفقدون مشروع صرف سنهوا بـ210 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى قرية سنهوا الذى يشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية 8 آلاف م3 / ومحطتى رفع صرف صحى بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة.

قدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بالروافع بلغت 60%، ونسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة وصلت إلى 35%، وشبكات الانحدار إلى 55 % وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 8 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مليار و 82 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.

قدم أعضاء برلمان شباب الشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم اليوم لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات مياه الشرب والصرف والصحى والطرق والاستماع من المسؤولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حده، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات حقيقية يمثل امتدادا لما ينفذ من مشروعات قومية على مستوى الجمهورية.

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع تشوينات فرز القمامه والمتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائرى للمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائرى بمنيا القمح والتى تم الإنتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم فى تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فوراً حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالى الحضارى للمدينة.

شارك فى الجولة الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة و محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.



برلمان الشباب



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