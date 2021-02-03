محافظ السويس يستقبل وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

السويس - سيد نون

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمكون من الدكتور عبد العزيز بلال أستاذ الأراضي ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية والدكتور السيد سعيد محمد رئيس قسم التربة والدكتورة مني الغزوني مدير مكتب المنح والمشروعات والتدريب بالهيئة بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وذلك في إطار إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق محافظة السويس في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وتطرق الحديث الي بحث دور الهيئة في دراسة أجود الأراضي، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة وفقا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، أن توجيهات فخامة الرئيس بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المقدرة بـ 520 ألف متر مكعب يومي، مشددا علي وفد الهيئة بضرورة بذل كل الجهود لاختيارا أفضل مكان لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعي تخدم زراعة الأراضي المقترحة.