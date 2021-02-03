محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق بأرض فيديكو

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا موسعا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع التخطيط لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة ومديري عموم المديريات المعنية للسكان والطرق والتخطيط المروري وممثلي شركة الاتصالات والكهرباء ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لتوصيل كافة المرافق لأرض فيديكو .

ناقش محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الإجراءات والآليات التي تقوم بها الجهات المعنية والتي تشمل كافة المرافق لتوصيل البنية التحتية لمساحة 190 فدان بأرض فيديكو والتي تم تقسيمها إلي1050 قطعة، وكان قد تم بيع جزء منها بالمزاد العلني.

وأكد محافظ الإسماعيلية على سرعة الانتهاء من التنسيقات الخاصة لكافة المرافق لسرعه البدء في تنفيذ الآليات التي تم وضعها، مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للوقوف على سرعة أنجاز الأعمال والتنفيذ.

جاء ذلك بعد اعتماد المحافظة لتقسيم الأرض المملوكة للمحافظة والكائنة لشمال مدينة الإسماعيلية " أرض فيديكو " والذي يتكون المشروع من 5 أحياء سكنية مختلفة بتاريخ 23 يوليو 2019.

يتضمن المشروع بعض الخدمات العامة وتشمل مدارس بمساحات مختلفة من 6000 إلي 1400 متر مربع، و 6 مساجد، محطة لتموين السيارات على مساحة 2000 متر مربع، 7 مناطق للخدمات الإدارية و التجارية بمساحات مختلفة، نادي رياضي ومركز شباب على مساحة 5500 متر مربع، منطقة النقابات والأندية على مساحة 18000 متر مربع.