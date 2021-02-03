لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوية بمستشفى سفاجا المركزى

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنه للمرور على مستشفى سفاجا المركزى للوقوف على تلافى كافة الملاحظات الواردة بتقرير جهاز شئون البيئة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة أن هناك لجنة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مخصصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة.

وأضافت رئيس المدينة فى بيان لها، أنه يتم يوميا متابعة تأمين المستشفى والتشديد على عدم قيام أى شخص بتصوير المرضى فى أسرّة المستشفى، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية الطبية بالشكل المطلوب.

كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى كل منشأة حكومية أو خاصة بكل حزم وشدة.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع إدارات الأزمات والبيئة والمخازن وإدارة الحماية المدينة ويتم تقييم أماكن التخزين ومعرفة مدى صلاحيتها للتخزين ومراجعة الاشتراطات بالتنسيق مع مسئولى الصحة بالمدينة.

المرورو على خزانات الأكسجين

المستشفى المركزى

مخزن الأكجسين بالمستشفى المركزى