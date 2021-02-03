وذكرت القنصلية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن " تجمعا مناهضا لروسيا نظم أمس أمام المرفق الدبلوماسي على مدى ست ساعات، وبلغ عدد المشاركين فيه نحو عشرة أشخاص" ، مشيرا إلى أن شخصا ملثما قذف واجهة المبنى بصبغة حمراء.



وأشارت القنصلية إلى أن البعثة الدبلوماسية لجأت إلى الشرطة بطلب ضبط النظام أمام مقر القنصلية لكن عناصر الأمن لم يظهروا في موقع الحادث.

