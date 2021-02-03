غلق وتشميع مخزن يحتوى على وقود بحى فيصل فى السويس

السويس - سيد نون

أغلقت رئاسة حى فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحى، مخزن يحتوى على مواد نفطية داخل نطاق الحى خلال حملة شنتها الحى على المخازن أسفل العمارات السكنية.

وخرجت حملة من الحى تضم الإدارات الهندسية برئاسة المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم وفريق من الفنيين لتنفيذ قرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإخلاء المخازن أسفل والعمارات السكنية، ومنع تواجدها.

وشمعت الحملة مخزن داخل أحد العمارات السكنية داخل نطاق حى فيصل لاحتوائها مواد نفطية، وحررت محضر بذلك مع تحذير صاحب العقار.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس حملة مكبرة فى جميع أحياء المحافظة الخمسة لتنفيذ قرار المحافظ بإخلاء المخازن الموجودة أسفل العمارات السكنية.