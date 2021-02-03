عم إبراهيم.. مات وحيدا بدار رعاية بالشرقية بعد أن تخلى عنه أبناءه

الشرقية - إيمان مهنى

شيع شباب فريق بسمة لإيواء المشردين، بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جنازة الحاج إبراهيم سالم لاشين 80 عاما، أحد نزلاء الدار والذى توفى بعد معاناة مع المرض، ذلك بقريته حوض نجيح بمركز هيها.

وقالت سعيدة حسن مسئول الإعلامى بدار بسمة ضمن المشروع القومى إدماج الكبار والصغار فقدى الرعاية، لـ"اليوم السابع"، إن الفقيد إبراهيم سالم لاشين من قرية حوض نجيح، وقد أوصى قبل وفاته بالدفن فى مقابر أسرته.

وأشارت إلى أن الفقيد له 8 أبناء، وجاء للدار بعد أن عُثر عليه مشردا يعيش فى محطة القطار، والذى اضطر لذلك بعد أن توفيت زوجته وتخلى الأبناء عن رعايته، وأخذوا ميراثهم منه حيا والذى كان عبارة عن منزلا دون توفير مأوى له.

ولفتت إلى أن إبراهيم سالم من أنشط النزلاء وأكثرهم تفاعلا وتودد لزملائه وفريق الرعاية، وتعرض لوعكة صحية نتيجة أمراض الشيخوخة وتوفى على أثرها.





تشيع جثمان عم إبراهيم