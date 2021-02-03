عصام بياع الصبر والصبار.. درس الحقوق وبرع فى تركيب الزيوت والوصفات العلاجية ..فيديو لايف

وقال عصام تخرجت من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 2014 وكنت في ذلك الوقت أعمل بجانب دراستي لكى أساعد أسرتي فى المعيشة، وبعد تخرجي بحثت كثيرا عن فرصة عمل ولكن الأمر كان يحتاج إلي تدريب في أحد المكاتب ولكن احتياجات المنزل وأسرتي كانت أهم متطلباتي ، فقمت بالعمل في أحد محال بيع الملابس .

وأضاف: "بعدما أكرمني الله بمبلغ من المال قمت باستئجار محل صغير بمدينة كفر الزيات لبيع الملابس الجاهزة وتزوجت بعد ذلك ، وبعد مرور عامين لم اوفق في هذا المجال وقمت بتصفية المحل الخاص بي والرجوع مرة اخري الي مدينة طنطا ، لم استطيع توفير فرصة عمل واصبحت مسئول عن اسرة وابناء فقمت بالعمل في بيع الذرة المشوي بمنطقة الاستاد في طنطا ، ورفعت شعار " الشغل مش عيب " وكان يستغرب الاهالي من عملي هذا بالرغم من حصولي عليا مؤهل عالي . وأوضح قمت بتجميع مبلغ من المال ثم قمت بتصميم سيارة حديدية صغيرة وقمت بشراء كمية من الموز لبيعها بجانب عملي في منطقة الاستاد وكان رزقي يأتيني من أى عمل أعمل به ، وبعد فترة صغيرة تعرفت علي طبيب متخصص فى علاج تساقط الشعر وأبلغني بان علاج التساقط بزيوت الصبار الصحراوى هو أفضل علاج .