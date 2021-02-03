عصام بياع الصبر والصبار.. درس الحقوق وبرع فى تركيب الزيوت والوصفات العلاجية ..فيديو لايف

قدم "اليوم السابع" لايف جديد لقصة مفتح أحد الشباب بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، والذي يجلس على أحد الأرصفة يبيع زيوت الصبار للمواطنين ، بالرغم من حصولة علي ليسانس حقوق .
وقال عصام تخرجت من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 2014 وكنت في ذلك الوقت أعمل بجانب دراستي لكى أساعد أسرتي فى المعيشة، وبعد تخرجي بحثت كثيرا عن فرصة عمل ولكن الأمر كان يحتاج إلي تدريب في أحد المكاتب ولكن احتياجات المنزل وأسرتي كانت أهم متطلباتي ، فقمت بالعمل في أحد محال بيع الملابس .
وأضاف: "بعدما أكرمني الله بمبلغ من المال قمت باستئجار محل صغير بمدينة كفر الزيات لبيع الملابس الجاهزة وتزوجت بعد ذلك ، وبعد مرور عامين لم اوفق في هذا المجال وقمت بتصفية المحل الخاص بي والرجوع مرة اخري الي مدينة طنطا ، لم استطيع توفير فرصة عمل واصبحت مسئول عن اسرة وابناء فقمت بالعمل في بيع الذرة المشوي بمنطقة الاستاد في طنطا ، ورفعت شعار " الشغل مش عيب " وكان يستغرب الاهالي من عملي هذا بالرغم من حصولي عليا مؤهل عالي .
وأوضح قمت بتجميع مبلغ من المال ثم قمت بتصميم سيارة حديدية صغيرة وقمت بشراء كمية من الموز لبيعها بجانب عملي في منطقة الاستاد وكان رزقي يأتيني من أى عمل أعمل به ، وبعد فترة صغيرة تعرفت علي طبيب متخصص فى علاج تساقط الشعر وأبلغني بان علاج التساقط بزيوت الصبار الصحراوى هو أفضل علاج .
وتابع: أخذت هذة الفكرة من الطبيب ثم قمت بشراء كتب ومراجع تشرح أهمية زيوت الصبار في علاج مثل هذة الحالات بجانب البرامج التي كنت أشاهدها للتركيبات علي قنوات اليوتيوب، وبالفعل قمت بتطوير نفسي وأتقنت هذه التركيبات بجانب تركيبات علاج الخشونة والمفاصل والبشرة ، وقمت بالوقوف بجانب كلية التربية النوعية وبالفعل تعامل مع الطلاب ولاقت هذه التركيبات اعجابهم نظرا لنتيجتها في العلاج .
وأشار إلى أنه يوجد مسنين يتعاملون معه لشراء تركيبات خشونة المفاصل ، موضحا أن أسعار هذه التركيبات في متناول الجميع حيث تبدأ من 10 جنيهات إلى 25 جنيها للتركيبة الواحدة ، مضيفا أن الصبار يأتي من الصحراء وليس الصبار الذي يتواجد في المقابر ، حيث إن الصبار الصحراوي هو الذي يحتوي علي الزيوت المفيدة لتلك الحالات.
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