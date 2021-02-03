رجل أمين.. مواطن بالمنوفية يعثر على 150 ألف جنيه ويردها لصاحبها.. فيديو

المنوفية محمد فتحى

عشت ليلة من القلق والتوتر، بهذه الكلمات بدأ محمد شوقى حديثه لليوم السابع، والذى جسد مثالا للأمانة عقب العثور على مبلغ 150 ألف جنيه أمام السوبر الماركت الذى يمتلكه بمدينة تلا بمحافظة المنوفية ورغم الظروف التى يعيشها معظم أصحاب المحلات من ضيق فى التوزيع إلا أنه رفض أن يحصل على نسبة 10% عقب تواصل صاحب المبلغ معه عقب قيامه بكتابة بوست على طريق أحد الجروبات لمدينة تلا.

ويقول محمد شوقى الذى عثر على مبلغ 150 ألف جنيه أمام السوبر الماركت الذى يمتلكه، إنه "أثناء قيامى بغلق السوبر ماركت وجدت شنطة أمام المحل أثناء التنظيف وكانت رايح أرميها بصندوق القمامة ولكنى وجدتها بها 150 ألف جنيه ظللت فى انتظار صاحب المبلغ حتى الساعة 12 ليلا وبعدها على الفور قمت بالتواصل مع أحد جروبات على فيس بوك وأبلغت أننى عثرت على مبلغ مالى وتركت له رقمى لتواصل صاحب المبلغ معى" .

ويضيف أنه عقب ترك رقم تليفونه على فيس بوك وتواصل معه أكثر من شخص حتى عثرت على صاحب المبلغ وجاء لى فى المنزل وأخذ المبلغ وقام بعرض مبلغ مالى عليا مقابل أمانتى ولكنى رفضت لأنها حاجة مش حقى دى فلوس شخص وأنا وجدته وردتها إليه .