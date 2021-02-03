اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يشارك اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:31 م
رئيس جامعة القناة يشارك اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد اليوم الأربعاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة نواب رؤساء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المجلس تطرق لبعض الموضوعات الهامة جاء أهمها إعداد الجدول الزمنى لتنفيذ أعمال مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور أحمد زكى أن المجلس تابع إعداد الجدول الزمنى لمسابقة أفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع كما عرض المجلس توزيع القوافل الطبية للجامعات المصرية علي كافة محافظات الجمهورية خلال عام 2021 ومن ضمنها التوزيع الخاص بجامعة قناة السويس.

وأشار رئيس جامعة القناة أن المجلس طالب بضرورة بلورة تصور محدد لصياغة حملة تسويقية واسعة - داخليا وخارجيا- للمنتجات التراثية والحرفية (الأثاث، الأقطان، النسيج اليدوى، منتجات العسل)،

كما ناشد المجلس قيام الطلاب بمحو أمية عدد من الدارسين الناجحين لكل طالب كشرط أساسى على شهادة تخرج

وكما ناقش المجلس الأنشطة والفاعليات التى قام بها مركز تعليم الكبار خلال الفترة السابقة والمفترح تقديمها خلال الفترة القادمة.


الاسماعيلية

وزير التعليم العالى

منتجات العسل

النسيج اليدوى

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

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