حقن 34 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

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ذكرت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، اليوم /الأربعاء/، أن حوالي 34 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.



وأضافت الهيئة الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 33 مليونا و878 ألفا و254 جرعة تم حقنها لأشخاص في الولايات المتحدة، أي حوالي 61% من إجمالي 55 مليونا و943 ألفا و500 جرعة تم توزيعها.



وكانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية قد أفادت، أمس /الثلاثاء/، بأن الولايات المتحدة سجلت 134 ألفا و339 حالة إصابة بكورونا أمس الأول /الاثنين/، فضلا عن 2031 حالة وفاة جديدة في اليوم نفسه، ليصبح عدد حالات الإصابة الإجمالية نحو 26 مليونا و321 ألفا، وعدد الوفيات 443 ألفا و365 حالة.