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توماس كوك: ارتفاع فى حجوزات البريطانيين بداية من أكتوبر ومصر من أهم الوجهات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:17 ص
توماس كوك: ارتفاع فى حجوزات البريطانيين بداية من أكتوبر ومصر من أهم الوجهات الأهرامات - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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أعلنت شركة توماس كوك للسياحة عن ارتفاع كبير في حجز العطلات فى شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعى البريطانيون لقضاء إجازة مشمسة بداية من فصل الخريف، موضحة أن مصر من بين أبرز المقاصد التى يجرى الحجز لها.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، توقعت شركة السفر، التي أعيد إطلاقها كوكيل سفر عبر الإنترنت العام الماضي بعد إفلاس شركة الرحلات السياحية الأصلية، "صيفًا لا نهاية له" نتيجة لتعزيزات الحجوزات الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن أكثر من 40% من عطلاتها المحجوزة الأسبوع الماضي هى لشهر أكتوبر وما بعده، ارتفاعًا من 10% فقط في ديسمبر.

وقالت توماس كوك، إنها شهدت تحولًا في أنماط حجز العطلات على مدار فترة البيع التي استمرت لمدة شهر، حيث انتقل البريطانيون من حجز العطلات اعتبارًا من مايو فصاعدًا، إلى فترات الراحة من أكتوبر فصاعدًا.

وقالت "ذا صن"، إن أولئك الذين يتطلعون إلى حجز عطلة الخريف يمكنهم العثور على إجازات مخفضة في عدد من شركات السفر.

وقالت، إن أهم الوجهات التي يحجزها البريطانيون هى مصر وجزر الكناري وتركيا واليونان، بالإضافة إلى نيويورك ولاس فيجاس.

وقال فيل جاردنر، المدير التجاري في توماس كوك: "يبدو أن الرسائل الأخيرة من الحكومة (حول كورونا) تدفع الناس للحجز في وقت لاحق من العام".


توماس كوك

السياحة فى مصر

عطلات الخريف فى مصر

بريطانيا

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