المعارضة الإيرانية: أسد الله أسدى كان على اتصال بخامنئى لتفجير تجمعنا فى باريس

كتب أحمد عرفة

أكدت المعارضة الإيرانية، أن الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا أسد الله أسدي كان على اتصال بمرشد الإخوان على خامنئي لتفجير تجمعنا فى باريس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المعارضة الإيرانية، إن الأدلة التي تدين الدبلوماسي الإيراني أسدي بالإرهاب قاطعة.

وفى وقت سابق بدأت محاكم أوروبا محاكمة عدد من عناصر إيران المتهمين في عمليات إرهابية في بعض العواصم الأوروبية، وأخرها محاكمة بلجيكا لخلية إيرانية يقودها دبلوماسي إيرانى متهمة بمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس.

ووفقا لقناة العربية، فإن الخلية الإيرانية التي يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، والتي تحاكم في بلجيكا بتهمة الإرهاب لمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، كشفت أن مسؤولا مقربا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدعى محمد رضا زائري، كان في مهمة استطلاع في أوروبا قبل العملية.