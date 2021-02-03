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الآثار تتسلم تمثال الإسماعيلية الضخم بقرار من النيابة العامة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:39 م
الآثار تتسلم تمثال الإسماعيلية الضخم بقرار من النيابة العامة تمثال الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم التمثال الأثرى الذى تم ضبطه فى أحدى قرى مركز ومدينة أبو صوير، قبل بيعه، خلال الأيام الماضية لوزارة الآثار.

وقالت مصادر في وزارة الآثار، إن التمثال الذي ضُبط بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية أثرى، وأثبتت لجنتين من الخبراء الأثريين أحدهما من وزارة الآثار وأخرى من منطقة الإسماعيلية للآثار أثرية التمثال، وقدمت اللجنة للنيابة العامة تقريرا كاملا حول التمثال، ويرجع إلى عثور الدولة الفرعونية الحديثة وتحديدًا الأسرة التاسعة عشر.

وكانت قد ضبطت وحدة مباحث أبو صوير برئاسة المقدم أحمد جمال، رئيس المباحث تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز منذ أسبوع، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، محاولة بيع تمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلو، يشتبه في أثريته، بمنطقة زراعية بمركز ومدينة أبو صوير.

وتكمن ضباط مركز شرطة أبو صوير برئاسة المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث المركز، من ضبط تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز، بعد حصوله على معلومات تفيد محاولة أحد الأشخاص بمحاولة بيع التمثال الضخم ال يشتبه في أثريته.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، يفيد وجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع تمثال ضخم يشتبه في أثريته، وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقله إلي الإسماعيلية ودفنه في منطقة الزراعية، وقيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير، أن التمثال تم استخراجه وإخفائه في الشرقية لسنوات ثم تم نقله إلي مدينة الإسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه واخفائه لفترة طويلة أيضًا قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى، في أحدى ضواحي مركز شرطة أبو صوير.

وتمكن معاونى مباحث مركز أبو صوير، النقباء عبد الرحمن مسلم، وأشرف الصوالحي وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم، والذى اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائى لمكان إخفائه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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