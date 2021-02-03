اليوم السابع
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الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:20 م
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استكمال أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد.. صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:51 م
استكمال أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد.. صور استكمال أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد

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تابع صباح المحاسب عادل عبد الفتاح، رئيس حى العرب ببورسعيد، أعمال الرصف والسفلتة بالطبقة السطحية بإمتداد شارع أبو الحسن ومحيط مركز طب العرب 2، حيث ظل يعاني هذا الشارع من الإهمال الشديد طوال السنوات الماضية بسبب أعمال الحفر التي تمت به دون إصلاحه، مما كان يتسبب في تكدس كبير للسيارات وإعاقة حركة المرور.

تأتى هذه الأعمال فى إطار أعمال التطوير والتوسعات ورفع الكفاءة التى تتم بشوارع حي العرب الرئيسية والفرعية فى إطار ما يشهده حى العرب من أعمال تطوير وتوسعة ورصف للعديد من الشوارع والميادين بنطاق الحى لاستيعاب الحركة المرورية ومنع التكدس، تتم الاعمال بمشاركة القيادات التنفيذية بالحي والشركة القائمة بالأعمال.

أستكمال أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد
استكمال أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد

 

أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد
أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد

 

جانب من أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد
جانب من أعمال الرصف بشارع أبو الحسن ببورسعيد

 


بورسعيد

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شارع ابو الحسن

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