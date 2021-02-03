اليوم السابع
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الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:21 م
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إحالة 23 عاملا بالوحدات الصحية بشبراخيت وكوم حمادة للتحقيق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:24 م
إحالة 23 عاملا بالوحدات الصحية بشبراخيت وكوم حمادة للتحقيق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وكوم حماده بالبحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 8 من العاملين بالوحدة الصحية بكوم شريك بكوم حماده للتحقيق، لتغيبهم دون سند قانونى، وإحالة 15 من العاملين بالوحدة الصحية بمستناد بشبراخيت للتحقيق لترك العمل بدون سند قانونى.

 

 


إحالة العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق

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