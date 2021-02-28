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وسائل إعلام سورية: دوى انفجار فى محيط العاصمة دمشق

الأحد، 28 فبراير 2021 10:47 م
وسائل إعلام سورية: دوى انفجار فى محيط العاصمة دمشق انفجار
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام سورية تأكيدها سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.

فيما قالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إن هناك أنباء عن عدوان إسرائيلي.

وقبلها أعلن التلفزيون السورى، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق، وفقا لحبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وكالة الأنباء السورية، تحطم مروحية عسكرية روسية في ريف الحسكة ومقتل قائدها.

فى غضون ذلك، طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضى السورية ومنع تكرارها.

 


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اسرائيل

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