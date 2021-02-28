اليوم السابع
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عن طريق هاتف المحافظ..

وزير التعليم لتلاميذ بورسعيد :"خد بالك من نفسك والبس الكمامة".. لايف

الأحد، 28 فبراير 2021 01:07 م
وزير التعليم لتلاميذ بورسعيد :"خد بالك من نفسك والبس الكمامة".. لايف محافظ بورسعيد يتأكد من أاتداء الطفل الكمامة بالشكل الصحيح
بورسعيد - محمد عزام

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اطمأن وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، على سير امتحانات الصف الرابع الابتدائى في بورسعيد، عن طريق إتصال هاتفي أجراه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد من داخل مدرسة البنك الوطنى الابتدائية بنطاق حى الزهور. 

وفى بداية المكالمة، تحدث المحافظ مع وزير التربية والتعليم مؤكدا له سهولة الامتحانات وسعادة الأطفال بالعودة إلى المدرسة، خلال أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى للامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول. 

وجاءت تفاصيل المكالمة بكلمات الوزير للطلبة "المدرسة وحشتك؟" فرد التلميذ: "أيوة"، بينما قال آخر: "وحشتنى قوي"، وقال الوزير لتلميذ خلال المكالمة: "أنا فرحان إنك رجعت المدرسة ومكملين مع بعض الفصل الثاني، خد بالك من نفسك والبس الكمامة".

 


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