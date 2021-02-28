نائب محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اجتماع تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذى الحالى لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية الذى يستهدف رفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، للدفع بكافة الجهود ودعم سبل التعاون وآليات التنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

حضر الاجتماع اللواء محمد عزى مدير عام مشروع تطوير الخدمات الحكومية، والمهندس تامر رفعت مدير المشروع الخاص بالمحافظة، والمهندس محمد حمدى مسئول الدعم الفنى، داليا فيض الله رئيس اللجنة المشرفة على المشروع من المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومشرفى النظام بالمراكز، ومديرى الإدارات الهندسية.

وأشار الدكتور عاصم سلامة، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة المستمرة لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والذى يعتبر خطوة هامة فى مجال التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة ضمن مشروع قومى يشهد إشراف وتوجيهات من القيادة السياسية وتترجمها الحكومة لخطوات ومشروعات تسير بخطى سريعة ومدروسة.

وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الوضع الحالى لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بإعداد تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج الاجتماع، والخطوات العملية فى هذا الشأن، مؤكدا أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.

كما نوه نائب المحافظ إلى أهمية المشروع الذى يستهدف توفير أكثر من 100 خدمة من الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم فى الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، والبيروقراطية، ويدعم جهود اللامركزية، فى إطار رؤية مصر 2030، منوها إلى أنه تم رفع 42 خدمة على بوابة الإلكترونية للخدمات التى توفر لأبناء المحافظة الإجراءات والخدمات والمعاملات الحكومية المطلوبة "أون لاين".

وتفقد نائب المحافظ تفقد المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، حيث تم تفقد مستوى تجهيز المركز وآلية ومنظومة العمل التى سيتم إدارة المركز من خلالها.



اجتماع نائب محافظ بنى سويف



جانب من الزيارة