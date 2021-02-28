اليوم السابع
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نائب تركى معارض: الدولة فى حاجة ماسة للانتخابات

الأحد، 28 فبراير 2021 12:08 م
نائب تركى معارض: الدولة فى حاجة ماسة للانتخابات
إيمان حنا

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كشف النائب التركى جورسيل تكين أحد أبرز نواب حزب الشعب الجمهورى أكبر الأحزاب المعارضة فى تركيا، ونائب سابق للرئيس، أن بلاده باتت بحاجة ماسة وعاجلة للانتخابات المبكرة، كاشفاً عن أسباب كثيرة تفسر طلب المعارضة الملح لذلك، وفقا للعربية.

وأوضح السياسي التركى، أن أحد تلك الأسباب هو الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعصف بتركيا منذ عام 2018، مضيفاً: أن الوضع الحالى لا يمكن تجاوزه بسهولة أبداً، فهناك مشاكل وتوترات كبيرة في السياسة الداخلية ومشاكل حقيقية في تطبيق قواعد الديمقراطية، عدا عن مشاكل متعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وفي السياسة الخارجية أيضاً هناك مشاكل عديدة، مع دول الشرق الأوسط وأوروبا ومع جميع بلدان العالم.

وشدد على، أن ما يجب فعله لتجاوز هذه المشاكل هو التوجه للإرادة الشعبية، من أجل انتخاب طاقم وفريق سياسي جديد لإدارة تركيا، وفي حال لم يتم ذلك، فإن الأزمات ستتعمق في المرحلة القادمة، مؤكدًا، أن المعارضة تطالب بأن يصوت أغلبية النواب في البرلمان على قرار الانتخابات المبكرة، أو أن يقر رئيس الجمهورية برغبته بإقامة انتخابات مبكرة، متوقعاً إقامة انتخابات مبكرة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2022".

 


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