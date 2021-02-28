مواطن تركى يشكو تعسف قنصلية بلاده فى القاهرة وضياع مستقبل أبنائه

كتب : أحمد جمعة

اشتكى مواطن تركى مقيم فى القاهرة من تعنت سفارة بلاده في تجديد جوازات سفر عائلته المقيمة معه منذ سنوات لظروف عمله.

قال المواطن التركي آدم إسماعيل أجه Adım Ismail ECE، إنه يعاني من تعسف القنصلية التركية في القاهرة، ورفضها تجديد جوازات سفره هو وأسرته منذ أربع سنوات.

وأوضح المواطن التركى، "نحن عائلة تركية مقيمة خارج تركيا منذ 12 عاما، القنصلية التركية فى القاهرة تمتنع عن تجديد جواز سفر أبنائى منذ نحو أربع سنوات".

ويشتكي إسماعيل أجه، من أنه خاطب مركز الاتصالات بالرئاسة التركية عدة مرات لاطلاعهم على وضع أسرته لكن دون نتيجة، قائلا "على الرغم من تلقينا ردود منهم تفيد بتواصلهم مع القنصلية التركية في القاهرة فإن القنصلية لم تتخذ أية إجراءات بهذا الصدد".

أضاف "تم سلب أبنائي أحد أبسط حقوقهم ألا وهو حقهم في التعليم، فهم يعجزون عن الالتحاق بالجامعة لعدم امتلاكهم جوازات سفر سارية، وعلى الرغم من منح القنصليات التركية لجوازات السفر في الدول الأخرى، فإن القنصلية التركية في القاهرة لا تبادر بهذا الأمر، أريد إيصال صوتى للمسؤولين وإنهاء هذا الظلم الممارس بحق أبنائى".