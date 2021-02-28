اليوم السابع
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مصرع طالب وإصابة زميله عقب اصطدام دراجتهما النارية بعربة كارو في الدقهلية

الأحد، 28 فبراير 2021 02:42 م
مصرع طالب وإصابة زميله عقب اصطدام دراجتهما النارية بعربة كارو في الدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقى طالب مصرعه وأصيب صديقه على طريق المنصورة طلخا، عقب اصطدامهما بعربة كارو أثناء استقلالهما دراجة نارية. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطه طلخا، من مستشفى المنصوره الدولي، بوصول كل من "طارق السيد عبد الحى" 19 سنة طالب، جثة هامدة، و"وليد حامد محمد يحيى" 19 سنة طالب مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ويقيمان قرية الطويلة دائرة المركز ادعاء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفى ويدعى "السيد عبد الحى" 47 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، أكد أنه أثناء ركوب نجله المتوفى وبرفقته المصاب دراجه ناريه بدون لوحات معدنيه ، وأمام قريه بساط دائره المركز ، إصطدم من الخلف بعربة كارو ، مما أدى الحادث إلى وفاه الأول وإصابه الثاني. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 لسنه 2021 جنح مركز شرطه طلخا ، وجارى استكمال الفحص ، وتحديد مستقل العربة الكارو ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات .

 

 


الدقهليه

وفاة طالب

طريق المنصورة طلخا

اصطدام دراجة بعربة كارو

دراجة نارية

مدير امن الدقهلية

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