مسؤول جزائرى: لا تفشى للسلالة الجديدة للكورونا.. وغلق المجال الجوى ضرورة

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قال إلياس رحال، عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، إن النتائج الأولية للتحقيقات الوبائية أثبتت عدم تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر.

وأكد رحال - في تصريحات إذاعية اليوم الأحد - أن غلق المجال الجوي ضروري لحماية المواطنين من أجل منع دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى الجزائر.

يذكر أن الجزائر تغلق مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة رحلات الطيران منذ مارس الماضي.

وأضاف أن التحقيقات الوبائية لم تثبت حتى الآن انتقال النسخة المتحورة لفيروس كورونا إلى أشخاص آخرين، موضحا أن اللجنة العلمية باشرت تحقيقاتها بعد إعلان معهد باستور للأمراض الوبائية بالجزائر عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة بالجزائر.

وأشار إلى أنه تم عزل الشخصين المصابين ومباشرة التحقيقات الوبائية التي لم تظهر حتى الآن أي دلائل على انتشار العدوى، موضحا أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار ومتواجدة حاليا في أزيد من 85 دولة.

وأكد أن الدراسات لم تثبت بعد أن السلالة الأخيرة ليست أكثر خطورة من الفيروس الكلاسيكي، مضيفا أنه إذا تم احترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية لن تشكل السلالة الجديدة خطر على المواطنين.