مدرسة أبو بكر الصديق تفوز بالجائزة الأولى فى قنا بفضل جمال حديقتها البديعة.. صور

قنا صابر سعيد

بمجرد أن تطأ قدمك فناء المدرسة وتقع عيناك على الأشجار والزهور المتواجدة فى المكان والتنسيق والربط بينهما ستشعر أن مجهودا بذل وأياد أمسكت الفأس مع القلم، فيد تعلم ويد تبنى وتعمر، لكى تخرج الحديقة بمظهر يليق بالمدرسة والمحافظة التى تتواجد فيها، فمنذ عام سلمت الأبنية التعليمية مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية إلى الإدارة ومسئولى المدرسة بعد البناء الجديد، ليبدأ معلمى المدرسة فى عمل حديقة صممت بأيديهم ونبتت بذور الزهور والأشجار برعايتهم ليكتمل المشهد بعد عام واحد.

تحول الفناء الترابى إلى قطعة من الجمال تشد انتباه الناظرين فزهور بألوان مختلفة وخضار يملًا جنبات المكان ليعطى طاقة إيجابية للزائرين وطلاب المدرسة ويعكس مدى الترابط بين أعضاء هيئة التدريس لإتمام العمل بحب وود وتقسيم الأدوار فيما بينهم لتحصد الحديقة المركز الأول على مستوى المحافظة كأجمل حديقة مدرسية وتنافس على مستوى الجمهورية.

وأصبحت حديقة المدرسة والملعب المجاور لها المتنفس لأهالى القرية، حيث تفتح المدرس أبوابها للأهالى لمشاهدة الحديقة والجلوس والتسامر وكذلك لعب كرة القدم فى الملعب المجاور لها، لتصبح بمثابة المتنفس لهم والمتنزه الذى يلجأون إليه فى المناسبات وأعياد الربيع، ويساهم الجميع فى رسم صورة جمالية والحفاظ عليها وعلى النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها التى استمرت زراعتها لمدة عام وتجميعها من أماكن عديدة ومشاتل فى المحافظات، وسط رعاية دائمة من المعلمين ومختص الزراعة بالرى والاهتمام بها.

قال عبد المجيد عبد اللاه، مدير المدرسة ونقيب المعلمين، أن هيئة الأبنية التعليمية والقيادة السياسية قدمت مجهودًا كبيرًا فى تسليم المدرسة بعد الإحلال والتجديد فى مدة عام، لافتًا أن البدء فى إنشاء الحديقة والعمل كان عقب استلام المدرسة، حيث تكاتف الجميع من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والمجتمع المدنى والإدارة التعليمة، من أجل إنجاز حديقة تحمل مظهر جمالى يليق بالمحافظة.

وأوضح عبد المجيد، أنه تم الاستعانة بمشاتل من خارج قنا لجلب الزهور والأشجار والبدء فى زراعتها لتحصد المدرسة جائزة أفضل حديقة على مستوى مدارس محافظة قنا، مضيفًا أن المدرسة حصدت أيضًا جائزة أول محافظة فى كرة القدم وأفضل مدرسة على مستوى الإدارة التعليمة، وذلك بسبب العمل فى صمت والتكاتف الذى يحدث بين المعلمين وبعضهم البعض.

وأشار محمد عبد الله، وكيل المدرسة، إلى أنه بدأ العمل فى تخطيط الحديقة المدرسية فى بداية شهر أكتوبر 2020 عن طريق العاملين فى المدرسة والاستعانة بعدد من المواطنين، ثم تقسيم الحديقة والطرقات عن طريق الجهود الذاتية والعاملين بالمدرسة واختيار اللجنة المنظمة بالمدرسة، لافتًا أن سور الحديثة والمقاعد تمت بالجهود الذاتية وإعادة تدوير مخلفات المقاعد القديمة.

ولفت محمد عبد الله، أن هناك معلم قائم بتهذيب الأشجار ورعايتها والجميع يقوم بالرى والإشراف عليها، كما أن الأهالى يستطيعون الدخول إلى الحديقة ومشاهدة ما بها من زهور وكذلك الجلوس والاستمتاع بها.

وأوضح محمد أبو زيد، معلم التربية الزراعية بالمدرسة، أن الحديقة تحتوى على العديد من الأنواع النادرة والغير متواجدة فى أماكن أخرى بمحافظة قنا، سواء أشجار صيفية أو شتوية، وتشمل الحديقة على صبريات وأشجار دائمة الخضرة ومجموعة كبيرة من السرو الليمونى الذى يزرع فى المناطق الباردة، أما عن الزهور فهناك عشرات الأنواع المتواجدة فى الحديقة والمدون عليها الاسم.

أما شوقى فخرى، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، قال أن مجلس الأمناء لا يدخر جهدًا فى مساعدة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يعملون على مدار 24 ساعة لإنجاز الحديقة وتأهيلها للدخول إلى مسابقة أفضل حديقة على مستوى المحافظة.

وأكد فخرى، أن أعمال الحديقة كانت بالجهود الذاتية وتكاتف الجميع داخل المدرسة، كما أن أهالى القرية تزور المدرسة وأصبحت بمثابة المتنفس الوحيد لهم والحديقة التى يتواجدون فيها فى المناسبات وأعياد الربيع.

وعبر زكى علام، من أهالى القرية، عن سعادة أهالى القرية والمهتمين بالعملية التعليمية بوجود حديقة على مستوى عال بذل من أجل تواجدها مجهود كبير، وسط تعاون من أعضاء هيئة التدريس والعمل على مدار اليوم إلى مراحل المساء لإنجاز تلك الحديقة.



أسرة التربية الزراعية



جانب من الحديقة



حديقة المدرسة بقنا



حديقة المدرسة



حديقة مدرسة أبو بكر الصديق بقنا



حديقة مدرسة أبو بكر الصديق



حديقة مدرسة الشهيد خالد



زهور بحديقة المدرسة