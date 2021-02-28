محافظ بنى سويف يتابع العمل بالمركز التكنولوجى الجديد ويستمع للمواطنين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، المركز التكنولوجى الجديد بمقر الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف ،والذى تم إنشاؤه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة ، بهدف تطوير الأداء الحكومى ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن الخطوات الجادة نحو المشروع القومى للتحول الرقمى.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجى الذى يتم تشغيله حاليا ، تمهيدا لافتتاحه رسميا قريبا لاستكمال منظومة العمل بتواجد المعنيين وجميع الإدارات المعاونة فى دورة عمل المنظومة الحديدة، حيث يقدم المركز"خدمات المحليات"التى يتم تقديمها بالإدارات الهندسية وتشمل إصدار تراخيص البناء والإحلال والتجديد وتلقى طلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

وتبادل المحافظ الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب،علاوة على متابعة منظومة العمل فى ملف التصالح فى مخالفات البناء ،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، خاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تمديد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجارى ،متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين على المركز.

كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين ،مستفسرا منهم عن مستوى الخدمة المقدمة،ومقترحاتهم لدعم جهود المنظومة ، مؤكدا لهم على أن ذلك التشغيل تجريبي، للاطمئنان على انتظام الخدمة ،والتدريب العملى لعناصر المنظومة ، واختبار فاعلية الإجراءات المنفذة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمبنى القديم للإدارة الهندسية، والذى يتم تجهيزه وتأهيله ورفع كفائته، تمهيدا لاستغلالها كمقر إدارى للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.