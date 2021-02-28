محافظ المنوفية يعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة اليوم الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021، لافتاً إلى أن المستهدف من الحملة تطعيم 670 ألفا و 269 طفلا بالمجان. تأتى هذه الحملة ضمن حملات التطعيم التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً بهدف الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

وأوضح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة القومية ستنطلق يوم الأحد القادم ولمدة أربعة أيام، وسيتم تطعيم الأطفال بطعم (سابين أحادى التكافؤ نمط 2)، وذلك من خلال مرور 1775 فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وفرق أخرى متحركة على المنازل للوصول الى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، مؤكداً أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والوقوف على متابعة إنتظام سير العمل والعمل على إزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بشكل فورى بجميع المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة ، يأتى هذا فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.