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قائد القوات الأمريكية فى أوروبا يؤكد ضرورة تعزيز التواجد العسكرى لبلاده بالفضاء

الأحد، 28 فبراير 2021 11:30 م
قائد القوات الأمريكية فى أوروبا يؤكد ضرورة تعزيز التواجد العسكرى لبلاده بالفضاء القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد الجنرال تود ولترز قائد القوات الأمريكية في أوروبا ضرورة تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الفضاء من أجل ضمان إمكانية التقدم على خصوم الولايات المتحدة هناك. 
جاء ذلك في ندوة عقدها اليوم اتحاد السلاح الجوي الأمريكي عن حرب الفضاء الافتراضي، ونشرت دورية القوات الجوية الأمريكية (ايرفورس ماجازين) مقتطفات منها عبر منصتها الإلكترونية، حيث شارك فيها الجنرال ولترز الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى لقوات حلف الأطلنطي في أوروبا. 
وقال الجنرال ولترز إن "الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي لا يمكنهما معالجة أي مشكلة عسكرية، سواءً أكانت تكتيكية أو عملية أو استراتيجية بطريقة شاملة بدون الوصول للفضاء من خلال الاتصالات وتقاسم المعلومات".. وأضاف أنه "إذا أرادت دولة أن تكون متقدمة، فإنه يتعين أن تدعمها مجموعة من الأقمار الصناعية لمواكبة التطور السريع في هذا المجال".


أمريكا

الجيش الأمريكى

القوات الأمريكية فى الفضاء

الجنرال تود ولترز

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