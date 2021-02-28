طهران تستدعى سفير أنقرة احتجاجا على تصريحات تركية بشأن حزب العمال الكردستانى

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استدعت السفير التركي في طهران دريا أورس، احتجاجا على تصريحات وزير داخلية تركيا بشأن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت الخارجية - في بيان نقلته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - إلى أنها سلمت سفير تركيا لدى إيران عصر اليوم مذكرة احتجاج رسمية، ردا على تصريحات وزير الداخلية التركي المرفوضة بشأن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في إيران.

كما انتقدت وزارة الخارجية تصريحات أدلى بها السفير التركي لدى العراق، ووصفتها بـ"غير المبررة".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من استدعاء أنقرة سفير طهران لديها على خلفية أزمة سببتها تصريحات سفير إيران لدى العراق حول "انتهاكات" تركية لسيادة العراق، في إشارة للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.