طلاب بورسعيد يؤدون الامتحان والمحافظ يطمئن على سير الاختبارات بالمدارس..لايف

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجان بعدد من مدارس محافظة بورسعيد، وأجري المحافظ مكالمة هاتفية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي تحدث خلالها إلي الطلاب واطمأن منهم على سهولة الإمتحان ورغبتهم في العودة إلي المدرسة بعد إجازة طويلة.
وأجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، لجولة محافظ بورسعيد، حول انتظام الامتحان المجمع متعدد التخصصات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول.
والتزم التلاميذ بارتداء الكمامات، ووفرت إدارات المدارس المواد المطهرة، فضلًا عن التشديد على مسافات التباعد، وعدم تبادل الأدوات بين التلاميذ.
ويختبر الطلاب لمدة ساعتين في جميع المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، وذلك في ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.
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