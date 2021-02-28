ضبط 6 بنادق آلية وطلقات نارية في مداهمات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذا المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزيها.

وجه قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت مركز شرطة أسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 طبنجة- 4 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 17 متهم ، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.