ضبط موظف مكن مواطنين من الحصول على رخص بناء بأوراق غير صحيحة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين (أحدهما توفى ديسمبر 2020) ، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار، وذلك بإعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية ، حيث تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم إستخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء وبناء برجين سكنيين بإرتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق .. وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة" ، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.