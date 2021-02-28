اليوم السابع
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ضبط أطنان سكر داخل مصنع غير مرخص في الإسكندرية

الأحد، 28 فبراير 2021 12:53 م
ضبط أطنان سكر داخل مصنع غير مرخص في الإسكندرية سكر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (2٫400طن مادة خام "سوربيتول –مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون مستندات" – 110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز – كحول إيثلى" مجهولة المصدر وبدون مستندات"- 1٫250 طن سكر دايت بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للتعبئة – 9786 عبوة سكر دايت أوزان مختلفة منتج نهائى غير مكتمل البيانات ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السكر الدايت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)بقصد تصنيع وتعبئة السكر منخفض السعرات الحرارية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

   

 

 

 


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