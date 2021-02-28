صحيفة أمريكية: طهران تريد ضمانة برفع واشنطن العقوبات بعد محادثات الاتفاق النووي

كتب أحمد عرفة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسيين، تأكيدهم أن إيران تريد ضمانة برفع الولايات المتحدة الأمريكية بعض العقوبات بعد محادثات الاتفاق النووي، وفقا لمصادر إعلامية.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين تأكيدها أن رفض إيران لم يقض على الآمال في إجراء مفاوضات مباشرة خلال الأشهر المقبلة.

وقبلها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن دبلوماسيين غربيين، تأكيدهم رفض إيران عرضا أوروبيا لمحادثات بشأن الاتفاق النووى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب كما نصحها "بالحذر" عندما سئل عن الرسالة التى يوجهها للجمهورية الإسلامية بالضربات الجوية الأمريكية فى سوريا.