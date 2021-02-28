شفاء 6 حالات من كورونا وإصابة 3 في شمال سيناء خلال 24 ساعة

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا، 3 إصابات جديدة وحالة وفاة، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 حالات إيجابية وحالة وفاة من بين من سبق إصابتهم، وشفاء 6 حالات من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 60 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 107 حالة وفاة، 315 حالة إيجابية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1774 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق وأحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .