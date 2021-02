شرطة لندن تحذر مواطنيها من لصوص يستخدمون دراجات نارية لسرقة المارة.. فيديو

حذرت شرطة لندن المواطنين من التعرض لعمليات سرقة الحقائب والهواتف المحمولة أثناء مرورهم في شوارع العاصمة، حيث قالت الشرطة، إن بعض المجرمين يستخدمون الدراجات النارية لاستهداف المارة وسرقة حقائبهم بصورة مفاجئة، موجهة تحذيرا إلى الضحايا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

Despite there being fewer people in the City, criminals on bikes continue to operate, snatching mobile phones from unsuspecting victims



⚠ Stay alert & be aware of your surroundings

⚠ Avoid using your phone close to the curb or while crossing the roadhttps://t.co/pI0PvODEZ4 pic.twitter.com/5pOfxtJLjb