اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة لندن تحذر مواطنيها من لصوص يستخدمون دراجات نارية لسرقة المارة.. فيديو

الأحد، 28 فبراير 2021 04:11 م
شرطة لندن تحذر مواطنيها من لصوص يستخدمون دراجات نارية لسرقة المارة.. فيديو سرقة حقيبة مواطن فى شوارع لندن
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت شرطة لندن المواطنين من التعرض لعمليات سرقة الحقائب والهواتف المحمولة أثناء مرورهم في شوارع العاصمة، حيث قالت الشرطة، إن بعض المجرمين يستخدمون الدراجات النارية لاستهداف المارة وسرقة حقائبهم بصورة مفاجئة، موجهة تحذيرا إلى الضحايا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

 

وجاء تحذير الشرطة البريطانية للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب استخدام الهاتف المحمول بالقرب من حافة الرصيف أو أثناء عبور الطريق، عن طريق نشر مقطع فيديو يرصد لحظة محاولة أحد اللصوص اختطاف هاتف محمول من رجل كان يسير وسط الشارع، وكتبت شرطة لندن فى تعليقها على الفيديو: "رغم قلة أعداد المارة في شوارع المدينة، لا يزال المجرمين يواصلون أنشطتهم التي تستهدف خطف الهواتف المحمولة من الضحايا الذين لا ينتبهون لهذا الأمر".

تعرض مواطن للسرقة
تعرض مواطن للسرقة

 

سرقة مواطن فى لندن
سرقة مواطن فى لندن

على جانب اخر، كانت شرطة لندن، قد داهمت مقهى يضم نحو 50 شخصا يدخنون النرجيلة (الشيشة) ويشاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض كوفيد-19.

وقالت شرطة لندن، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غرب العاصمة وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة.

ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني، وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا، وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.


شرطة لندن

الشرطة البريطانية

سرقة فى بريطانيا

سرقة المارة فى لندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة