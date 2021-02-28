شرطة لندن تحذر مواطنيها من لصوص يستخدمون دراجات نارية لسرقة المارة.. فيديو

كتب إيهاب محمد

حذرت شرطة لندن المواطنين من التعرض لعمليات سرقة الحقائب والهواتف المحمولة أثناء مرورهم في شوارع العاصمة، حيث قالت الشرطة، إن بعض المجرمين يستخدمون الدراجات النارية لاستهداف المارة وسرقة حقائبهم بصورة مفاجئة، موجهة تحذيرا إلى الضحايا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

Despite there being fewer people in the City, criminals on bikes continue to operate, snatching mobile phones from unsuspecting victims



⚠ Stay alert & be aware of your surroundings

⚠ Avoid using your phone close to the curb or while crossing the roadhttps://t.co/pI0PvODEZ4 pic.twitter.com/5pOfxtJLjb — City of London Police (@CityPolice) February 28, 2021

وجاء تحذير الشرطة البريطانية للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب استخدام الهاتف المحمول بالقرب من حافة الرصيف أو أثناء عبور الطريق، عن طريق نشر مقطع فيديو يرصد لحظة محاولة أحد اللصوص اختطاف هاتف محمول من رجل كان يسير وسط الشارع، وكتبت شرطة لندن فى تعليقها على الفيديو: "رغم قلة أعداد المارة في شوارع المدينة، لا يزال المجرمين يواصلون أنشطتهم التي تستهدف خطف الهواتف المحمولة من الضحايا الذين لا ينتبهون لهذا الأمر".



تعرض مواطن للسرقة



سرقة مواطن فى لندن

على جانب اخر، كانت شرطة لندن، قد داهمت مقهى يضم نحو 50 شخصا يدخنون النرجيلة (الشيشة) ويشاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض كوفيد-19.

وقالت شرطة لندن، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غرب العاصمة وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة.

ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني، وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا، وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.